Grosso, aspre critiche: "Zero miglioramenti, così è preoccupante". Le pagelle

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Pagelle nerissime per Fabio Grosso. Il tecnico della Fiorentina, il giorno dopo la sconfitta contro il Frosinone, è additato dai quotidiani come il maggior responsabile non solo del pesante 3-0 patito ieri ma anche dell'avvio di campionato disastroso della squadra viola. "Cambia mettendo in campo la qualità ma non basta. Manca equilibrio e la fase difensiva è horror", il giudizio de La Gazzetta dello Sport, a cui fa eco quello del Corriere dello Sport-Stadio: "Nessun miglioramento rispetto al nulla di Roma. Tutte le attenuanti (generiche) sono valide, ma così è preoccupante".

Così invece il parere più lungo ed esaustivo de La Nazione: "Due indizi non fanno una prova, ma il sospetto che la strada per trovare la quadratura del cerchio sia ancora lunga è forte. A tratti si è rivista la Fiorentina confusionaria e timorosa che spaventa. La voglia di risolvere la partita singolarmente ha preso sopravvento in una gara segnata presto. E che il mercato finisca prima possibile". I voti di Grosso:

La Gazzetta dello Sport, 4,5

Corriere dello Sport-Stadio, 4

Tuttosport, 4,5

La Nazione, 4

la Repubblica, 4