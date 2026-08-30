Njie oggi a Firenze, Gnonto potrebbe decollare: Paratici vuole chiudere gli esterni

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La Fiorentina ha scelto Alieu Njie. Il talento del Torino, classe 2005, è pronto a diventare un nuovo giocatore viola al termine di un’operazione che potrebbe arrivare a un valore complessivo di 20 milioni di euro, tra 16 milioni di parte fissa e altri 4 legati ai bonus. L’intesa è stata raggiunta anche con l’esterno svedese, che firmerà un contratto fino al 2030 con opzione per un’ulteriore stagione. Njie è atteso oggi al Viola Park per sottoporsi alle visite mediche e completare poi l’iter con la firma sul nuovo contratto.

Gnonto sempre nel mirino

Il mercato degli esterni, però, non è ancora chiuso. La Fiorentina vuole infatti regalare a Fabio Grosso almeno un’altra soluzione offensiva e nelle ultime ore ha accelerato per Wilfried Gnonto. I dirigenti viola sono usciti allo scoperto, avviando una trattativa con il Leeds per l’attaccante esterno classe 2003. I contatti sono già in corso e, secondo quanto riferito da La Nazione, la pista potrebbe decollare già nella giornata di oggi. L’obiettivo è dunque chiaro: completare ulteriormente il reparto offensivo con un secondo innesto sulle fasce, dopo l’imminente arrivo di Njie.