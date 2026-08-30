Dagli inviati Le prime immagini di Njie a Firenze: terminate le visite mediche coi viola

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Il giocatore arriva dal Torino, stamani le visite mediche e poi la firma con la Fiorentina: ecco le prime immagini a Firenze

Alieu Njie sta per diventare un nuovo giocatore della Fiorentina. L'esterno offensivo è arrivato poche ore fa alla clinica di Villa Donatello, a Sesto Fiorentino, per sostenere le visite mediche col club viola e diventare a tutti gli effetti un calciatori agli ordini di Fabio Grosso. Ecco le immagini realizzate dalla nostra redazione, col classe 2005 che ha appena svolto le visite di rito e poi andrà a firmare il contratto che lo legherà al club dei Commisso.

L'operazione e le cifre

Njie arriva a titolo definitivo dal Torino per 15 milioni di euro più bonus, andando a firmare un contratto con la Fiorentina valido fino al 2031. Un'operazione che è stata iniziata nei giorni scorsi e definita ieri, tanto che il giocatore era in panchina per la sfida giocata dai granata contro il Sassuolo. Lo svedese è partito in mattinata per Firenze e nel giro di qualche ora verrà ufficializzato come nuovo calciatore viola.