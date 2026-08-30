Nodo formula per Zirkzee, i viola insistono. Kalimuendo e Beto alternative

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La Fiorentina continua a spingere per Joshua Zirkzee. La trattativa con il Manchester United è ancora in piedi e i dirigenti viola stanno facendo il possibile per convincere sia il club inglese sia il giocatore, individuato ormai come il profilo ideale per raccogliere l’eredità di Moise Kean. Il nodo principale resta quello relativo alla formula: Fabio Paratici vorrebbe riuscire a inserire un diritto di riscatto, mentre lo United preferirebbe concedere l’attaccante olandese soltanto in prestito. Anche Zirkzee, nel frattempo, starebbe valutando attentamente tutte le possibilità, compresa l’eventuale apertura di altre piste che gli consentirebbero di giocare le coppe europee. In Italia restano alla finestra Juventus e Napoli.

Le altre piste per l'attacco

La Fiorentina, però, non vuole farsi trovare impreparata nel caso in cui la trattativa dovesse saltare. Per questo la dirigenza viola continua a lavorare anche sulle alternative già individuate nei giorni scorsi. Resta infatti valida l’offerta presentata all’Everton per Beto, mentre prosegue anche il sondaggio per Arnaud Kalimuendo del Nottingham Forest. Due profili differenti ma pronti a entrare in gioco qualora non arrivasse la fumata bianca per Zirkzee. La priorità resta l’ex Bologna, ma Paratici mantiene aperte tutte le altre piste per evitare di arrivare agli ultimi giorni di mercato senza un nuovo centravanti.