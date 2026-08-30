"Malissimo in tutto, il risultato è drammatico". Il giudizio de La Nazione

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"Male, malissimo. In tutto e per tutto". La Nazione inquadra così il 3-0 patito ieri dalla Fiorentina contro il Frosinone, gara in cui la squadra viola è mancata in ogni aspetto di gioco. "Atteggiamento, fase offensiva inesistente e difesa alta in modo vertiginoso e quindi scavalcabile con una facilità disarmante", aggiunge il quotidiano locale nelle sue valutazioni. "Nasce qui il drammatico 3-0 che il Frosinone rifila alla Fiorentina in una serata he sarebbe dovuta essere una festa e che invece è finita con i fischi dei tifosi".

Prosegue poi il giudizio del giornale, in conclusione: "Tante, troppe lacune hanno accompagnato la squadra di Grosso nel secondo ko in sei giorni, segnato da un bilancio impressionante di gol subiti: 7. E dire che la Fiorentina si era scelta anche l’abito da sera della Fiorentina per la festa di 100 anni. Quella maglia bianca e rossa che ricorda i colori di Firenze e la prima maglia della storia della squadra. Male, malissimo per quella che doveva essere una festa di compleanno".