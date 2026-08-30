"Oulai scialuppa in mezzo al mare, Pellegrino desolante": l'analisi della Gazzetta

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La Gazzetta dello Sport descrive la serata del centenario viola come una festa trasformata rapidamente in un incubo. La Fiorentina perde 3-0 contro il Frosinone e concede la scena ad Antonio Raimondo, autore della prima doppietta in Serie A, e a Gabriele Bracaglia, protagonista del raddoppio. Una sconfitta che a Firenze fa scattare subito l’allarme, soprattutto per i sette gol incassati nelle prime due giornate: "La Viola di Paratici e Grosso ha preso 7 gol in due partite, quattro con la Roma e tre in casa". Il quotidiano sottolinea inoltre come Grosso abbia scelto una formazione più offensiva, senza però riuscire a trovare equilibrio: "Quando il Frosinone ripartiva, Oulai era una scialuppa in mezzo al mare: travolto dalle onde".

Nonostante il pesante ko, però, la Gazzetta invita a non trasformare subito tutto in un dramma: "Calma, meglio andarci piano, che agosto è bugiardo per definizione". Le criticità sono evidenti, da una difesa apparsa in difficoltà a un Pellegrino "pesante e innocuo" e ad Atta "leggerissimo in mezzo", ma qualche nota positiva rimane. "Il talento, anche in una serata così, si è visto": Mastantuono ha mostrato qualità superiori, Gudmundsson è andato vicino al gol e Valdepenas ha confermato di saper gestire il pallone. La strada intrapresa dalla Fiorentina resta dunque quella della qualità e, secondo il quotidiano, "non si può tornare indietro". Anche per questo l’arrivo di un nuovo centravanti potrebbe essere fondamentale per aumentare la concorrenza e dare a Grosso un’alternativa al "Pellegrino desolante di ieri".