Incubo al Franchi: "Il Frosinone è squadra, la Fiorentina no". Il commento di Tuttosport

vedi letture

"Altro che festa". È il modo con cui Tuttosport apre il suo racconto della serata più amara del centenario della Fiorentina, affondata 3-0 dal Frosinone davanti a un Franchi pieno e sommerso dai fischi. Il quotidiano sottolinea come, nonostante i tanti cambiamenti estivi, "nulla sembra essere cambiato rispetto a un anno fa": dopo due giornate la squadra di Fabio Grosso è ultima con zero punti, zero gol segnati e già sette reti incassate. Una Fiorentina che, secondo Tuttosport, ha mostrato ancora una volta problemi nella fase difensiva, nel collegamento tra i reparti, nella costruzione del gioco e nell'incisività offensiva. Il Frosinone, al contrario, ha mostrato organizzazione e concretezza, trovando in Raimondo il protagonista della serata.

Il problema, però, va oltre la singola partita e coinvolge anche un mercato che a pochi giorni dalla chiusura non ha ancora consegnato a Grosso una rosa completa. Kean non è stato convocato, ormai sempre più vicino al Como, mentre il suo sostituto non è ancora arrivato: "Zirkzee si sta complicando, per Beto è attesa risposta". L'attacco è così rimasto privo di alternative, tanto che Grosso non ha potuto cambiare volto alla partita con gli uomini offensivi a disposizione. Nel frattempo, però, il giudizio sulla serata resta impietoso: "Il Frosinone è una squadra, la Fiorentina no". E anche la festa del centenario, con il ricordo di Astori, i saluti di Bove, la sfilata degli ex, i bambini del vivaio e i giochi di luce, è finita per trasformarsi in "una voce stonata". Una notte nerissima, proprio nel momento in cui Firenze avrebbe voluto celebrare tutt'altro.