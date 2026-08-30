Stallo Zirkzee, Paratici ci riprova con 30 mln. Altrimenti tutto su Beto

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Continua il pressing della Fiorentina per Joshua Zirkzee, individuato ormai come prima scelta per raccogliere l’eredità di Moise Kean, sempre più vicino al trasferimento al Como. Il centravanti olandese resta in attesa che la situazione si sblocchi definitivamente e Fabio Paratici continua a lavorare con l’entourage del giocatore per provare a ridurre le distanze con il Manchester United. La strategia del ds viola è chiara: alzare il più possibile l’offerta, con un prestito oneroso da 5-6 milioni di euro e un’opzione di acquisto vicina ai 30 milioni. Un passaggio decisivo potrebbe però arrivare dalla Juventus: se i bianconeri non riusciranno a cedere Jonathan David, infatti, non avranno la necessità di puntare su Zirkzee, lasciando di fatto campo libero alla Fiorentina.

Beto in seconda battuta

La dirigenza viola, in ogni caso, non vuole farsi trovare impreparata e ha già individuato l’alternativa. La Fiorentina ha infatti presentato un’offerta ufficiale all’Everton per Beto, seconda scelta per l’attacco e profilo già conosciuto in Serie A per la sua esperienza con l’Udinese. Nel caso in cui la pista Zirkzee dovesse definitivamente sfumare, Paratici sarebbe pronto ad accelerare per il classe 1998, con un’operazione complessiva che potrebbe aggirarsi intorno ai 20 milioni di euro. Due piste diverse, dunque, ma con un unico obiettivo: consegnare a Fabio Grosso il nuovo centravanti il prima possibile.