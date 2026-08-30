Mandragora-Genoa, De Rossi preme. Atteso il via libera per Sottil all'Avellino

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Capitolo Rolando Mandragora. Il futuro del centrocampista viola resta da monitorare ora dopo ora, con il Genoa che continua a spingere per portarlo in rossoblù. L’ipotesi di inserire il suo nome nell’operazione per Alieu Njie con il Torino è ormai tramontata, ma la pista ligure è tutt’altro che sfumata. Anzi, si tratta di un affare che potrebbe entrare nel vivo nelle ultimissime ore di mercato. Daniele De Rossi, infatti, ha individuato in Mandragora uno dei suoi obiettivi principali per rinforzare la mediana e, dopo averlo seguito con attenzione, ha fatto capire di voler puntare forte sul centrocampista della Fiorentina. Non è un caso che, in caso di partenza di Morten Frendrup, il tecnico del Genoa abbia indicato proprio il viola come possibile sostituto.

La situazione resta quindi in evoluzione, con la Fiorentina chiamata a valutare un’eventuale proposta e Mandragora che potrebbe diventare uno degli ultimi movimenti in uscita del mercato viola. Parallelamente, aggiunge La Nazione nelle sue pagine dedicate al mercato, si attende il via libera definitivo anche per Riccardo Sottil all’Avellino. L’esterno ha infatti aperto alla possibilità di scendere di categoria per accettare la corte del club irpino, ambizioso e guidato da un allenatore come Nesta. Anche in questo caso, dunque, le prossime ore saranno decisive per definire il futuro del giocatore e completare il lavoro di sfoltimento della rosa.