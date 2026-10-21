FirenzeViola Paratici divide gli ascoltatori di RFV ma la fiducia resiste: "Merita tempo come Corvino e Pradè"

La piazza si divide, ma Fabio Paratici conserva il credito della maggioranza degli ascoltatori. È quanto emerso dal sondaggio lanciato oggi durante “Buongiorno Firenze” - in onda tutte le mattine dalle 7 alle 9 su Radio FirenzeViola con la conduzione di Andrea Giannattasio - dedicato alla fiducia nel dirigente viola nonostante il difficile momento della Fiorentina e un mercato estivo che, per il momento, sta stentando a dare i suoi frutti. Tra i tanti messaggi e le telefonate ricevute, è prevalsa la disponibilità a concedergli tempo per incidere sul futuro della squadra.

Una fiducia accompagnata, però, da alcune riserve: a suscitare perplessità è stata soprattutto la gestione delle proteste contro gli arbitri nelle ultime partite, costate al ds le sanzioni del giudice sportivo, ma anche la gestione delle (tante) risorse economiche - circa 130 milioni - messe a disposizione dalla famiglia Commisso durante l'ultima sessione di mercato. Significativo anche il confronto proposto da alcuni ascoltatori con Pantaleo Corvino e Daniele Pradè: ai due ex direttori sportivi, è stato osservato, Firenze ha accordato fiducia per anni. Un precedente richiamato per invitare la piazza a garantire anche a Paratici il tempo necessario per essere giudicato sul suo lavoro.