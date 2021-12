FIORENTINA, Saponara e Drago in gruppo. Ikoné...

La Nazione fa il punto sullo stato di forma della Fiorentina. Jonathan Ikone ha continuato per precauzione il lavoro differenziato dopo i problemi accusati nell’ultimo periodo in Francia, ma non dovrebbe essere in dubbio la sua convocazione contro l’Udinese. Dragowski e Saponara invece hanno svolto le rispettive sedute con il resto del gruppo: l’attaccante, peraltro, si è messo in mostra con una buona partitella al termine dell’allenamento.