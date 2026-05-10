Fiorentina, Parisi pronto a tornare titolare: Fabiano in lotta per un posto anche per il futuro

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Oggi al Franchi contro il Genoa Paolo Vanoli schiererà una Fiorentina molto simile a quella che è scesa in campo lunedì scorso all’Olimpico, con una novità importante rappresentata dal ritorno di Fabiano Parisi da titolare. L’ex Empoli è tra i pochi che si sono salvati in questa stagione disgraziata, e punta a diventare uno dei riferimenti del prossimo anno. Il classe 2000 ha definitivamente smaltito l’edema osseo al piede destro che lo aveva tenuto fuori un mese, rientrando tra i convocati per la gara contro la Roma in cui ha avuto a disposizione un tempo effettivo.

Oggi, allo stadio Artemio Franchi Parisi conta di tornare sul terreno di gioco dal primo minuto per dimostrare di meritarsi un ruolo centrale nella Fiorentina del futuro. Il suo contratto, rinnovato a settembre, scadrà nel giugno del 2029: la speranza dichiarata del calciatore è di legarsi ai colori viola per molto tempo. Lo riporta il Corriere dello Sport.