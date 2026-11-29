Una sconfitta contro l'Udinese può alimentare i dubbi su Vanoli

Deluse, amareggiate e soprattutto in grande difficoltà. Udinese e Fiorentina aprono la domenica calcistica alle 12:30 con una classifica che preoccupa: i friulani sono ultimi con sei punti, mentre i viola occupano il quintultimo posto a quota nove. Due squadre partite con ambizioni ben diverse e che hanno già deciso di cambiare allenatore. Dopo gli addii di Grosso e Runjaic, Paolo Zanetti e Paolo Vanoli sono chiamati a risollevare le rispettive formazioni. Per entrambe una vittoria sarebbe fondamentale per ritrovare fiducia e serenità.

Un ko può alimentare i dubbi su Vanoli

Come scrive l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, un'altra sconfitta potrebbe invece alimentare nuovi dubbi sulla posizione di Vanoli, che da giovedì ha cercato di infondere nei suoi ragazzi nel ritiro del Viola Park quell'umiltà che predica da sempre. La Fiorentina potrebbe ritrovare, anche a gara in corso, Arthur Atta, ex Udinese, arrivato per dare qualità alla rosa. Al Bluenergy Stadium tornerà da avversario anche Beto, ancora a secco di gol. Nel 2023 il suo trasferimento all'Everton aveva fruttato ai Pozzo circa 30 milioni di euro.