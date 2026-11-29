FirenzeViola Provaci ancora Nicolò! Fagioli torna titolare, ma senza Oulai

Nicolò torna titolare dopo due panchina consecutive: a Udine cercherà di convincere Vanoli a continuare a puntare su di lui

Nicolò Fagioli è pronto per tornare titolare nella sfida di oggi contro l'Udinese dopo essere rimasto a guardare per 90 minuti i compagni dalla panchina nel ko di Monza ed essere entrato per soli 25' nella gara precedente pareggiata contro la Juventus. L'ultima presenza da titolare risale al 2 novembre contro il Sassuolo, un mese fa considerando la sosta per le Nazionali.

Fagioli è ancora un punto fermo per Vanoli

Oggi in Friuli Vanoli è pronto a sceglierlo nuovamente dal primo minuto e probabilmente ancora nel ruolo di play. Difficilmente vedremo Oulai dal 1' vista l'assenza giustificata delle ultime ore, ma la decisione su Fagioli era già stato presa in anticipo. Dopo tutto per il tecnico l'ex bianconero è sempre stato un punto fermo, anzi fermissimo. Fu il primo con cui volle parlare una volta tornato al Viola Park. Ed è anche quello che ha difeso in modo più netto davanti alla critica.

Niente convivenza con Oulai

Difficile immaginarsi Fagioli in campo da mezzala insieme a Oulai play e un altro mediano dall'altra parte. Non solo per quanto detto poco sopra riguardo all'ivoriano, ma anche perché nonostante gran parte dei tifosi sarebbe contento di vederli insieme, Vanoli non ha mai dimostrato di credere a questa soluzione. Nemmeno contro il Genoa, quando li schierò insieme tra i titolari, dirottando però lo stesso Oulai a fare la mezzala, quasi l'esterno. Fatto sta che a Udine si ripartirà dalle geometrie e dal suo estro, sperando di ritrovare il calciatore visto nella seconda parte della stagione scorsa e non quello degli ultimi due mesi.