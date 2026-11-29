Njie, la Fiorentina si aggrappa al talento dello svedese: a Udine torna dal 1'

L'ala svedese pronto a tornare titolare dopo i 45 minuti in panchina a Monza: continuerà nel suo buon momento?

Dopo l'iniziale esclusione di Monza, Alieu Njie è pronto a tornare dal primo minuto in campo nella Fiorentina di Paolo Vanoli. Il talento svedese rappresenta una delle poche note liete di questo complicatissimo avvio di stagione viola e, nella delicata trasferta di Udine, il tecnico torna ad affidarsi alla sua imprevedibilità. Accelerazioni, dribbling, capacità di saltare l'uomo e creare superiorità numerica: caratteristiche di cui la Fiorentina, troppo spesso apparsa prevedibile nella propria manovra offensiva, ha tremendamente bisogno.

La gioia in Nazionale e la paura per l'infortunio

Quella di novembre era stata una sosta per certi versi agrodolce per Njie. Da una parte la soddisfazione di partire titolare con la maglia della Svezia contro la Polonia, ulteriore testimonianza della crescita del giovane attaccante, dall'altra il problema fisico accusato proprio in occasione dell'impegno con la propria Nazionale. Una botta alla coscia che aveva destato qualche preoccupazione anche in casa Fiorentina e che aveva preceduto la partenza dalla panchina nella disastrosa serata di Monza, dove Vanoli gli aveva inizialmente preferito Gnonto.

La Fiorentina ha bisogno della sua sfrontatezza.

Al di là delle considerazioni tattiche, Njie ha dimostrato di possedere qualità tecniche e atletiche capaci di fare la differenza. La sensazione è che, soprattutto in una squadra che fatica a trovare certezze e che sembra spesso frenata dalla paura di sbagliare, la freschezza e l'intraprendenza dello svedese possano rappresentare una risorsa preziosissima. Senza necessariamente caricare sulle spalle di un ragazzo così giovane tutte le responsabilità di un attacco in difficoltà. A Udine, in quello che a tutti gli effetti è uno scontro diretto per la salvezza, serviranno anche personalità e coraggio. E Njie ha già dimostrato di non avere particolare timore nel prendersi qualche rischio.