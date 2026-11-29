Nessuna tensione tra Vanoli e la squadra: il ritiro ha compattato tutti

La Fiorentina arriva a Udine con nove punti conquistati in dodici giornate e il sedicesimo posto in classifica. I viola hanno bisogno di fare risultato per allontanarsi dalla zona retrocessione. La pesante sconfitta di Monza ha riportato alla luce le fragilità della squadra, aumentando il malcontento dell'ambiente. Il settore ospiti del Bluenergy Stadium sarà comunque tutto esaurito. Resta sotto osservazione anche la posizione di Paolo Vanoli, che in conferenza stampa ha confermato la propria fiducia, escludendo tensioni con la squadra.

I risultati del ritiro e la formazione

Il ritiro al Viola Park è stato utile per analizzare gli errori e ritrovare compattezza. I problemi in difesa potrebbero spingere Vanoli a confermare il 4-3-3. Davanti a De Gea dovrebbero esserci Jimenez e Joao Mario sulle fasce, con Dragusin e Ranieri al centro, viste le assenze di Pongracic e Viery. A centrocampo Fagioli dovrebbe tornare in cabina di regia, affiancato da Ndour e Brescianini, mentre Oulai rappresenta un'alternativa. In attacco Mastantuono e Njie sono favoriti sugli esterni, con Pellegrino come riferimento centrale. Lo scrive La Nazione.