FIORENTINA, Nel mirino il sedicenne svedese Bozicevic

FirenzeViola.it

Il Corriere dello Sport-Stadio segnala il lavoro degli scout viola che avrebbero messo gli occhi sul giovane, sedicenne, calciatore svedese Fred Bozicevic. Classe 2007, Bozicevic è un esterno offensivo mancino dell'IFK Varnamo. Un colpo per il futuro, visto che il giovane scandinavo ancora deve esordire in prima squadra. La Fiorentina lo acquisterebbe per lasciarlo, fino a che non sarà pronto, nelle mani di Galloppa in Primavera. Discorso simile a quello che porterà a Firenze, da Ascoli, il classe 2005 Jacopo Tarantino.