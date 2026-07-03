Batistuta alla Gazzetta: "Mi sono staccato un po' dalla Fiorentina, tornerò a Firenze per il centenario"

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Gabriel Omar Batistuta a 57 anni, è stato protagonista di una bella intervista alla Gazzetta dello Sport. L'ex fuoriclasse della Fiorentina e della Nazionale argentina ha parlato della sua vita, del Mondiale e non solo. Ecco un estratto partendo da Argentina-Capo Verde, sedicesimo di finale Mondiale in programma stanotte a mezzanotte: "Seriamente, io sono fiducioso ma non tranquillo. Una cosa è la fase a gruppi, un’altra quando giochi per andare avanti o a casa. Tutti parlano ma dimenticano che il calcio è correre dietro a una palla, che a volte colpisce il palo e non sai se andrà dentro o fuori":

Qual è il segreto di Scaloni?

“La squadra con lui sta bene. Diciamo la verità, questo è calcio, non bisogna studiare come per andare sulla luna. Se allenatore e squadra hanno un buon rapporto, è una grande conquista: tutti seguiranno le sue idee. E Scaloni ci sta riuscendo”.

La Fiorentina, a distanza, che effetto fa?

"La seguo ma mi sono staccato un po’ dalla Fiorentina. So che hanno preso Fabio Grosso e so che negli ultimi anni ha fatto bene. Tornerò a Firenze per la festa dei 100 anni della società, più avanti in estate”.

Firenze è cambiata. Pensandoci, era più facile vivere allora o oggi?

“Non fatemi fare filosofia, dai, devo andare...”.