Ma quale budget! Corriere dello Sport: "Commisso dà il via libera a Paratici sul mercato"
L'acquisto di Viery, 15 milioni più due di bonus da girare al Gremio, dimostra che la Fiorentina non deve vendere prima di comprare. Lo scrive il Corriere dello Sport. L'operazione per il centrale brasiliano viene letta come un segnale della proprietà, pronta a sostenere gli investimenti necessari per consegnare a Fabio Grosso una squadra competitiva. Tra i principali obiettivi viola resta Kristian Thorstvedt: è atteso un nuovo contatto con il Sassuolo, che continua a chiedere 20 milioni di euro mentre la Fiorentina punta a chiudere intorno ai 15 milioni bonus inclusi.
Il Corriere sottolinea inoltre come il club gigliato non abbia l'esigenza di fare cassa. Eventuali cessioni saranno dettate da scelte tecniche e non da necessità economiche. In quest'ottica, per Moise Kean resta valida la clausola rescissoria da 62 milioni fino al 15 luglio, mentre successivamente servirà un'offerta importante per aprire una trattativa. Discorso simile anche per Roberto Piccoli, seguito dalla Lazio, e per Dodo, valutato tra i 15 e i 20 milioni di euro dalla società viola.
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