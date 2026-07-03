Parisi: "Martinelli e Kouadio ad Avellino? Ho parlato loro della città"

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Fabiano Parisi torna a parlare. Lo fa a margine del 5o Memorial di Charles e Ciappone, evento che si è tenuto ieri nella sua Serino. Una serata con finalità solidale, visto che il ricavato è stato devoluto all'associazione Un sorriso per la vita, realtà impegnata nella clownterapia e nel sostegno a chi vive momenti di fragilità. A tutto ciò ha voluto partecipare l'esterno della Fiorentina, attualmente infortunato dopo la rottura del cociato avvenuta a fine maggio contro la Juventus. Questo quanto raccolto dai microfoni di SportChannel214: "A me fa molto piacere quest'iniziativa, ho dato qualche maglietta per beneficenza e questo per me conta molto. C'è tanto affetto da parte di questa gente, questo vuol dire tanto e racconta dell'affetto che avevano per mio padre.

Come sto? Sono passati quasi due mesi dall'operazione. Sto bene, mi alleno 4-5 ore al giorno ma ancora il percorso è lungo. Cerco di dare il massimo, poi vediamo quanto ci vorrà. Non so ancora i tempi del rientro, più o meno novembre-dicembre, ma dipende dalla reazione del ginocchio ai carichi di lavoro".

Parisi ha parlato anche di due suoi compagni in viola, Eddy Kouadio e Tommaso Martinelli, due classe 2006 che sembrano sempre più vicini al prestito ad Avellino: "Ho scritto già a Tommaso Martinelli e Kouadio, li ho detto che entrerà nella mia città, che è stupenda, così come i tifosi. Sia lui che Kouadio sono degli ottimi ragazzi, in gamba, umili. Possono fare molto bene ad Avellino. Non so se arriveranno, io ho fatto solo un 'assist' parlando della città".