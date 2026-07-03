Parisi: "Martinelli e Kouadio ad Avellino? Ho parlato loro della città"
Fabiano Parisi torna a parlare. Lo fa a margine del 5o Memorial di Charles e Ciappone, evento che si è tenuto ieri nella sua Serino. Una serata con finalità solidale, visto che il ricavato è stato devoluto all'associazione Un sorriso per la vita, realtà impegnata nella clownterapia e nel sostegno a chi vive momenti di fragilità. A tutto ciò ha voluto partecipare l'esterno della Fiorentina, attualmente infortunato dopo la rottura del cociato avvenuta a fine maggio contro la Juventus. Questo quanto raccolto dai microfoni di SportChannel214: "A me fa molto piacere quest'iniziativa, ho dato qualche maglietta per beneficenza e questo per me conta molto. C'è tanto affetto da parte di questa gente, questo vuol dire tanto e racconta dell'affetto che avevano per mio padre.
Come sto? Sono passati quasi due mesi dall'operazione. Sto bene, mi alleno 4-5 ore al giorno ma ancora il percorso è lungo. Cerco di dare il massimo, poi vediamo quanto ci vorrà. Non so ancora i tempi del rientro, più o meno novembre-dicembre, ma dipende dalla reazione del ginocchio ai carichi di lavoro".
Parisi ha parlato anche di due suoi compagni in viola, Eddy Kouadio e Tommaso Martinelli, due classe 2006 che sembrano sempre più vicini al prestito ad Avellino: "Ho scritto già a Tommaso Martinelli e Kouadio, li ho detto che entrerà nella mia città, che è stupenda, così come i tifosi. Sia lui che Kouadio sono degli ottimi ragazzi, in gamba, umili. Possono fare molto bene ad Avellino. Non so se arriveranno, io ho fatto solo un 'assist' parlando della città".
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati