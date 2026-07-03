Calciomercato Tutti cedibili, ma qualcuno meno di altri: Fagioli e Ndour gli unici viola che possono partire per una proposta indecente. E occhio alla Premier

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La notizia che ha squarciato il calciomercato internazionale è arrivata mercoledì sera: Sandro Tonali passa dal Newcastle al Tottenham per 113 milioni di euro. Un altro sport, altre regole rispetto all'economica domestica di Fiorentina e soci, intesi come tutti i club di A. L'Italia ha una forza economica quasi nulla rispetto alla Premier, e quindi è logico che per tutte le società di incedibili non ce ne siano. Ci sono però, anche nella rosa viola, calciatori che partirebbero solo di fronte a una proposta indecente (tipo quella fatta dagli Spurs per Tonali per intendersi, ovviamente con le debite proporzioni).

L'incognita Newcastle

Uno di questi è Nicolò Fagioli, uno attorno al quale si vuole costruire la Fiorentina del presente. Fagioli si ricollega a Tonali, anche perché con la cessione da record il Newcastle potrebbero tornare con decisione sul classe 2001. Che è tra i più incedibili, ma se i Magpies si presentassero andando all-in (30-40 milioni) Fabio Paratici potrebbe dire davvero poco. Nessuna offerta ancora sul tavolo, ma lo spauracchio Premier sul talento numero quarantaquattro c'è eccome.

L'altro perno

Fagioli e pochi altri. Cher Ndour, che la Fiorentina valuta tanto (30 milioni circa), un altro su cui piazzare le fondamenta della nuova Viola. Non è un caso il fatto che entrambi, Fagioli e Ndour, siano i testimonial scelti dalla società per presentare le nuove maglie. La Fiorentina vuole legarsi a loro come volti anche del futuro, mercato permettendo. Per il resto tutto è altamente vendibile, anche un altro asset dal valore potenziale molto alto come Pietro Comuzzo, anche se potenzialmente il classe 2005, che nell'ultimo anno si è svalutato in termini di prezzo del cartellino (meno di dodici mesi fa l'Al Hilal aveva offerto più di 30 milioni, adesso ne potrebbe valere la metà) è uno dei calciatori più difficilmente piazzabili e la società ci conta anche per recuperare il suo valore.

