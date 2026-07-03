Repubblica: "Sirene di Premier per Fagioli, la Fiorentina fissa il prezzo"

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In un mercato estivo in cui il concetto di “incedibile” appare sempre più relativo, anche le certezze in casa Fiorentina non sono totalmente al riparo da possibili scossoni. Come riportato da La Repubblica, l’attenzione resta puntata su Nicolò Fagioli, considerato un punto fermo del centrocampo viola e elemento centrale nel progetto tecnico di Fabio Grosso. La sua posizione al Viola Park non è in discussione, ma gli equilibri del mercato internazionale potrebbero comunque influire sul suo futuro.

A far scattare l’attenzione è il forte movimento in Premier League, con il trasferimento di Sandro Tonali al Tottenham che ha garantito al Newcastle un importante budget da reinvestire. Il club inglese avrebbe inserito proprio Fagioli tra i profili seguiti, anche se al momento non risultano offerte ufficiali alla Fiorentina. La società viola, dal canto suo, ha fissato la propria linea: conferma del giocatore oppure cessione solo davanti a proposte molto importanti, intorno ai 30-35 milioni di euro, cifra che garantirebbe una significativa plusvalenza e nuove risorse per il mercato. Il giocatore, comunque, ha sempre manifestato la volontà di restare a Firenze, anche se la Premier League resta uno scenario da non escludere.