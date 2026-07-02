La Samp pensava di riprendere Martinelli: invece andrà all'Avellino
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Secondo quanto scrive Tuttosport, la Sampdoria pensava di avere in mano il sì di Tommaso Martinelli anche per la prossima stagione. Sembrava che il classe 2006, tra migliori talenti del calcio italiano e dopo i sei mesi trascorsi in maglia blucerchiata, potesse tornare in Liguria. Invece il portiere andrà all’Avellino.
Martinelli sostituirà Daffara
La Fiorentina ha definito l’affare con la dirigenza campana nella giornata di martedì - si legge - Martinelli rimpiazzerà il classe 2004 Giovanni Daffara, esploso in bianconere nel corso della passata stagione e appena ceduto dalla Juventus al Parma. L’estremo difensore della Fiorentina potrebbe eguagliarne l’exploit avendone i mezzi e le potenzialità.
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