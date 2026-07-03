La Nazione: "Noa Lang è l'uomo perfetto per la Fiorentina, ma l'operazione è difficile"
Noa Lang resta uno dei nomi seguiti con attenzione dalla Fiorentina. Lo scrive la Nazione. Un'operazione tutt'altro che semplice, anche perché al momento ci sono ancora diversi aspetti da definire e difficilmente si arriverà a una soluzione in tempi brevi. Innanzitutto perché, sebbene il suo futuro a Napoli non sembri del tutto certo, sarà comunque Massimiliano Allegri a prendere una decisione definitiva dopo averlo valutato durante il ritiro.
C'è poi la questione economica, tutt'altro che secondaria: il club partenopeo ha investito circa 25 milioni di euro per acquistarlo appena un anno fa e difficilmente accetterà una soluzione poco vantaggiosa. Dal punto di vista tecnico, però, l'esterno olandese rispecchia perfettamente le caratteristiche ricercate dalla Fiorentina, che è alla ricerca di un giocatore di spessore internazionale da rilanciare. Lang non è l'unico profilo preso in considerazione, ma la formula del prestito con diritto di riscatto potrebbe rappresentare la strada più percorribile per provare a portarlo in viola.
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