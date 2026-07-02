Beltran verso il sì al River: la Fiorentina risparmia quasi 4 milioni

vedi letture

Il Corriere dello Sport - Stadio scrive che Lucas Beltran sembra essersi deciso a lasciare la Fiorentina. Il River Plate è pronto a riabbracciarlo per 500 mila euro di prestito oneroso con obbligo di riscatto fissato a 7 milioni. La trattativa va avanti da qualche settimana: l'accordo era tra i due club era già stato trovato da tempo. Si aspettava e si aspetta solo la decisione finale del calciatore, che adesso pare intenzionato a rientrare in patria.

I numeri di Beltran

Nel caso, la società viola si libererà di un ingaggio da quasi 1,8 milioni fino al 2028 (quindi quasi 4 netti). Il Vichingo, rientrato dal prestito al Valencia, ha totalizzato 98 presenze con la maglia viola, realizzando 16 gol e 9 assist. Un'esperienza non impattante come tutti speravano, soprattutto a fronte di una spesa finale da 22 milioni di euro e che sarebbe potuta essere pure più onerosa se fossero scattati tutti i bonus fissati con lo stesso River nell'estate del 2023.

