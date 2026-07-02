Le nuove maglie portano indizi di mercato? Nessuno è incedibile

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La Gazzetta dello Sport dedica spazio, nella sua edizione odierna, anche alle nuove maglie che la Fiorentina presenterà lunedì 6 luglio. Saranno le divise della prossima stagione. La rosea si domanda se nella sponsorizzazione delle casacche non possa esserci qualche indizio di mercato. Sull’immagine che "pubblicizza" l'evento Joma, infatti, ci sono quattro giocatori made in Italy e punti fermi per il futuro: Fagioli, Mandragora, Ndour e Ranieri. Altro segnale di incedibilità per loro?

Nessuno è considerato incedibile

Come ha fatto intendere Fabio Paratici, nessuno alla Fiorentina è realmente incedibile. Ndour e Fagioli sono considerati i centrocampisti di livello del club, ma a fronte di offerte considerate irrinunciabili partiranno anche loro. Lo stesso discorso vale per altri due giocatori che appartengono alla categoria dei veterani, e cioè Mandragora e Ranieri. Nemmeno loro hanno il posto assicurato a Firenze.