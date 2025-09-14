Fiorentina-Napoli, il commento di Zetti su Dzeko: "Risparmiamogli altre brutte figure"

Sulle colonne de La Nazione spazio al commento su Fiorentina-Napoli, quello del giornalista Cosimo Zetti, dal titolo "La difficoltà di diventare una squadra". Di seguito un estratto: "Potremmo dire che siamo solo alla terza gara di campionato, che va ancora trovata la quadra e che serve pazienza. Tutto giusto, tutto inconfutabile. Ma la verità è che il Napoli è una squadra più forte, che la Fiorentina non è uscita neppure dagli spogliatoi e che la vera differenza l'ha fatta soprattutto il centrocampo. [...] La linea mediana non è stata in grado né di coprire, né di proporre.

Poca intensità, poca velocità e poca densità. Zero verticalizzazioni, con la squadra che ha faticato a creare e che si è svegliata solo nel finale. Primi quindici minuti di vuoto assoluto, poi l'incapacità di gestire il pallone e ripartire. Per non parlare della difesa, poco protetta, ma anche poco attenta. Insomma, quasi una partita da precampionato, senza garra e con una squadra che non è ancora diventata squadra. Ps.: risparmiamo al povero Dzeko di fare altre brutte figure".