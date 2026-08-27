La Fiorentina torna su Bakayoko del Lipsia: per acquistarlo servirà un'offerta importante

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Dopo l'arenarsi della trattativa per Ernest Poku, esterno olandese passato al Besiktas di Italiano, la Fiorentina sta vagliando le altre piste per il capitolo legato agli esterni d'attacco, una delle quali viene dal passato e a dire la verità non è mai tramontata. Si chiama Johan Bakayoko, attaccante classe 2003 in forza al Lipsia

La Fiorentina sta cercando di capire se ci siano le condizioni per tornare con decisione sul belga, anche se i tempi stretti rendono l’operazione tutt’altro che semplice. Probabilmente servirebbe un’offerta importante, o comunque particolarmente vantaggiosa, per convincere la controparte. Il giocatore non avrebbe problemi a trasferirsi in Italia, a patto che l’operazione non venga conclusa nelle ultimissime ore di mercato. Non sarà semplice, ma Bakayoko resta un pallino di Fabio Paratici, che nutre grande stima nei suoi confronti e lo porterebbe volentieri a Firenze. Il direttore sportivo sta riflettendo sul da farsi, valutando ogni scenario senza lasciare nulla al caso. Lo riporta il Corriere dello Sport.