Dainelli: "Dopo Roma serve equilibrio. Conosco Grosso, ha le qualità per portare in alto i viola"

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Dario Dainelli, storico difensore della Fiorentina, ha rilasciato un'intervista a La Repubblica, nel corso della quale ha parlato di diversi temi, tra i quali anche quelli legati al centenario viola e all'attuale viola di Fabio Grosso. Queste le sue parole: "L’amore dei fiorentini per la Fiorentina ci sarà sempre, a prescindere dagli eventi. Ma a questa squadra e a questi tifosi auguro più goduria e meno sofferenza. Più vittorie, quelle che sono mancate alla mia Fiorentina. La Champions resta un grandissimo traguardo, anche mediatico, ma l’amarezza di non aver vinto la coppa Uefa in quella semifinale con i Rangers Glasgow è il rimpianto più grande".

Ha fiducia nella Fiorentina attuale e in Fabio Grosso? "È importante che il tifoso e l’ambiente si abitui a essere equilibrato, cosa non semplice dopo la sconfitta di Roma. Conosco Grosso sia umanamente, come ex calciatore, ma anche come allenatore avendolo affrontato tante volte. Ha tutte le qualità per portare in alto la Fiorentina insieme al lavoro della società e di Fabio Paratici. Serve tempo e pazienza perché la squadra è nuova ed è stata rivoluzionata in estate".