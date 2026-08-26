Petrachi vuole riportare Mandragora al Torino ma il Genoa è avanti

Petrachi vuole riportare Mandragora al Torino ma il Genoa è avantiFirenzeViola.it
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Oggi alle 12:30Rassegna stampa
di Redazione FV

L'edizione odierna di Tuttosport scrive che l'obiettivo numero uno per il Torino per il centrocampo è provare a riportare in granata Rolando Mandragora. Il direttore sportivo Petrachi lo preferirebbe anche agli altri nomi in lista come per esempio Renato Sanches (passato di recente dalla Roma senza grandi risultati): il centrocampista secondo il quotidiano è in uscita dalla Fiorentina, ma è seguito anche dal Genoa, che ha iniziato a muoversi sul giocatore da tempo ed è ora in vantaggio rispetto alle altre società.