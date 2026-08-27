Post Kean, per il Corriere Fiorentino sondaggio viola per David della Juventus

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Sono giorni decisivi per il futuro di Moise Kean, con la Fiorentina che considera sempre più concreta la sua cessione. Il club viola, però, non vuole affrettare i tempi e darà il via libera soltanto dopo aver trovato il giocatore destinato a sostituirlo. Nel frattempo, Mauro Icardi perde quota, con la società che ha preso le distanze dalla candidatura dell’argentino, mentre Andrea Pinamonti è ormai vicino alla Lazio.

In cima alle preferenze resta Beto, attaccante dell’Everton ed ex Udinese. Nelle ultime ore è tornato d’attualità anche Joshua Zirkzee, oggi al Manchester United, ma la forte concorrenza della Juventus rende la pista complicata. Paratici ha inoltre sondato Jonathan David, attualmente alla Juventus e seguito anche dall’Atletico Madrid. Il direttore sportivo dovrà quindi accelerare per definire il casting e sbloccare la partenza di Kean, così da consegnare a Fabio Grosso un reparto offensivo rinnovato. Lo scrive il Corriere Fiorentino.