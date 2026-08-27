Caso Kean, per La Repubblica tutto dovrà essere deciso entro domani

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Il futuro di Moise Kean è arrivato a un punto decisivo: entro stasera, al massimo domani, la situazione dovrà essere definita. La Fiorentina ha in mano le carte e sta lavorando per capire se esistono le condizioni per portare a Firenze un attaccante ritenuto all’altezza, capace di non far rimpiangere l’attuale centravanti viola. Senza questa garanzia, il club non darà il via libera alla partenza di Kean, che dovrà quindi rimanere a Firenze, anche perché la società non ha alcuna necessità economica di vendere.

La sensazione, sottolinea stamani La Repubblica, è dunque che l’operazione debba soddisfare tutte le parti coinvolte: il Como, il giocatore e soprattutto la Fiorentina. Che il nome sia quello di Beto dell’Everton, di Zirkzee del Manchester United, probabilmente il preferito dai tifosi, o di un’altra soluzione, il requisito è chiaro: trovare un sostituto considerato all’altezza delle ambizioni viola.