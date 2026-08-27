Sostituto di Kean, per il Corriere dello Sport nella lista di Paratici c'è anche Zoma del Norimberga

Sostituto di Kean, per il Corriere dello Sport nella lista di Paratici c'è anche Zoma del NorimbergaFirenzeViola.it
© foto di Michele Maraviglia
Oggi alle 08:00Primo Piano
di Redazione FV

Il conto alla rovescia è ormai iniziato: oggi è 27 agosto e restano appena cinque giorni prima della chiusura del mercato. Una fase decisiva, nella quale ogni scelta può fare la differenza e durante la quale, mentre il Como attende una risposta all’offerta già presentata per Moise Kean, la Fiorentina, invece, è completamente concentrata sulla ricerca del sostituto dell'attaccante classe 2000. In cima alla lista delle preferenze, sottolinea stamani il Corriere dello Sport, continua a esserci Beto dell’Everton, ma il club viola sta sondando anche altre possibilità per non arrivare impreparato agli ultimi giorni di mercato.

I tentativi sono infatti diversi e proseguono su più fronti: è stato fatto un tentativo forte per Zirkzee, mentre viene seguito con attenzione anche Ali Zoma del Norimberga. Cinque giorni per trovare la soluzione giusta e definire il nuovo volto dell’attacco viola.