Sostituto di Kean, per il Corriere dello Sport nella lista di Paratici c'è anche Zoma del Norimberga

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Il conto alla rovescia è ormai iniziato: oggi è 27 agosto e restano appena cinque giorni prima della chiusura del mercato. Una fase decisiva, nella quale ogni scelta può fare la differenza e durante la quale, mentre il Como attende una risposta all’offerta già presentata per Moise Kean, la Fiorentina, invece, è completamente concentrata sulla ricerca del sostituto dell'attaccante classe 2000. In cima alla lista delle preferenze, sottolinea stamani il Corriere dello Sport, continua a esserci Beto dell’Everton, ma il club viola sta sondando anche altre possibilità per non arrivare impreparato agli ultimi giorni di mercato.

I tentativi sono infatti diversi e proseguono su più fronti: è stato fatto un tentativo forte per Zirkzee, mentre viene seguito con attenzione anche Ali Zoma del Norimberga. Cinque giorni per trovare la soluzione giusta e definire il nuovo volto dell’attacco viola.