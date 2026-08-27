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Dal Viola Park: Kean si è presentato regolarmente e in orario agli allenamenti
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Dopo il caso scoppiato nella giornata di ieri attorno a Moise Kean, con l’attaccante della Fiorentina presentatosi in ritardo al Viola Park e di fatto rifiutatosi di allenarsi agli ordini di Fabio Grosso, salvo poi tornare al centro sportivo nel pomeriggio per un allenamento individuale, arrivano aggiornamenti importanti sempre relativi all’attaccante classe 2000. Kean infatti oggi è arrivato regolarmente all’orario previsto per la convocazione degli allenamenti al Viola Park.
Resta però naturalmente da decidere e decifrare il suo futuro, con il Como in pressione per avere il giocatore e la Fiorentina al lavoro per cercare l'eventuale sostituto.
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Primo Piano
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