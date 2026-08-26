Dodo resta in uscita dalla Fiorentina nonostante la titolarità all'Olimpico

Dodo resta in uscita dalla Fiorentina nonostante la titolarità all'OlimpicoFirenzeViola.it
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Oggi alle 12:00Rassegna stampa
di Redazione FV

Nonostante la titolarità all’Olimpico, Dodo rimane in uscita. Come riporta oggi La Nazione, i discorsi con il Nottingham Forest restano molto ben avviati e l’obiettivo è chiudere l’operazione intorno ai 12 milioni di euro. Sempre in uscita occhio ai movimenti del Genoa su Rolando Mandragora. Fin qui nessun passo ufficiale ma De Rossi lo ha indicato come prioritario nell’ultima settimana di mercato, quindi sarà una trattativa da seguire quando manca sempre meno al gong.