Fiorentina, la fantasia di Fazzini con la regia di Nicolussi, le due mosse di Pioli per risalire

Il Corriere Fiorentino prova a prendere il buono che si scorge tra le pieghe di un avvio di campionato a rilento. Sono volti nuovi, e giovani, il lato brillante della medaglia viola, nello specifico quelli di Jacopo Fazzini e Hans Nicolussi Caviglia, i cui ingressi nella sfida di sabato sera hanno cambiato ritmo a tutta la manovra. Due nomi già sulla bocca di molti, gli stessi che avrebbero voluto vederli titolari sulla distinta delle formazioni, che ora però potrebbero pure rappresentare il patrimonio da cui ripartire quando al Franchi arriverà il Como di Cesc Fabregas.

Il trequartista ex Empoli già battezzato dalla tifoseria come talento prediletto ed estensione in campo della passione del tifoso, il mediano arrivato dal Venezia considerato l’elemento ideale per prendere in mano una regia di gioco che ancora non si è vista. D’altronde proprio grazie al loro inserimento Pioli si è ritrovato una manovra più rapida e almeno un paio di palle gol che avrebbero potuto riaprire la partita. Insomma se «le gerarchie le detta il campo», come tenne a dire Pioli di recente, sia Fazzini che Nicolussi Caviglia si candidano a una maglia da titolare, almeno per la gran parte dell’opinione pubblica.