FIORENTINA, Il rossoblù nel futuro. Ma in trasferta...

Il Corriere Fiorentino fa notare come sulla via della squadra di Beppe Iachini siano pronti a presentarsi tre ostacoli a tinte rossoblù: Bologna, domenica, Cagliari, 12 maggio, e Crotone, ultima di campionato. Il problema della Fiorentina è che si trattano tutte di trasferte e i viola, fuori dalle mura amiche, palesano un rendimento molto altalenante, tant'è che hanno fatto peggio solo Parma e, appunto, Crotone (penultima e ultima in classifica). Il quotidiano sottolinea anche come il Bologna, in casa, mantenga una media poco al di sotto della zona Europa...