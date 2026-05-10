Fiorentina-Genoa, ballottaggio in attacco tra Gud e Braschi: favorito l'islandese

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Oggi come già noto, al centro dell'attacco della Fiorentina non ci sarà Kean, che non ha risolto il problema alla tibia, così come, stando a quanto riporta stamani la Gazzetta dello Sport, neanche Roberto Piccoli, recuperato in extremis e convocato ma che partirà quasi certamente dalla panchina. Davanti quindi toccherà ancora ad Albert Gudmudsson, in vantaggio sull’attaccante della Primavera Riccardo Braschi per partire al centro del tridente.

Per la punta islandese sarà un ritorno al passato dopo le due stagioni e mezzo trascorse al Genoa. Gud non segna da quasi due mesi (ultimo centro alla Cremonese a metà marzo) ma contro la sua ex squadra ha già fatto centro due volte su due.