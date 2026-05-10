Fiorentina-Genoa, attesi 19 mila spettatori al Franchi: possibile protesta viola al fischio finale
Circa 19mila spettatori attesi, il cielo plumbeo sopra Firenze e una domanda che aleggia sul Franchi molto più della pioggia prevista: come reagirà il popolo viola se oggi arriverà la salvezza matematica? Questa la domanda che si pone stamani La Nazione, che sottolinea come nel penultimo appuntamento casalingo la Fiorentina si giochi la possibilità di chiudere il discorso salvezza dopo mesi complicatissimi. Nonostante ciò l'atmosfera resta fredda. Il dato previsto per il pubblico fotografa il malcontento che da inizio anno accompagna società e squadra. Il meteo, poi, farà la sua parte: con la pioggia annunciata molti tifosi preferiranno restare a casa, contribuendo a rendere ancora meno caldo un Franchi che ha spesso alternato silenzi e mugugni.
Ma il vero interrogativo riguarda ciò che accadrà dopo il 90'. La sensazione è che il tifo voglia rimandare ogni resa dei conti all'ultima di campionato con l'Atalanta, che già si preannuncia come il teatro della contestazione più dura. Non è escluso, però, che già oggi possa arrivare un primo segnale: un antipasto della protesta destinata a chiudere una stagione che Firenze vuole solo lasciarsi alle spalle. Lo riporta La Nazione.
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