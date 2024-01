FIORENTINA, Gallo in arrivo. Adesso tutto sull'esterno

FirenzeViola.it

"Con un Gallo in più", questo il titolo del Corriere Fiorentino oggi in edicola nello spazio dedicato al mercato viola. Dopo le tante voci e i tanti contatti nelle ultime sessioni di mercato, ieri è arrivata la fumata bianca decisiva per l'approdo a Firenze di Andrea Belotti. Il Gallo vestirà di viola per i prossimi cinque mesi, un prestito oneroso fino a giugno, poi il rientro nelle capitale. L'ex capitano del Torino dovrebbe arrivare a Firenze nelle prossime ore per formalizzare un accordo atteso da tempo. Che fosse lui il centravanti individuato dalla dirigenza gigliata non c'erano dubbi, e solo la differenza di ingaggio con Ikonè aveva fatto saltare lo scambio di prestiti con la Roma. Adesso, con l'arrivo del centravanti azzurro, il tema da risolvere riguarda la partenza di Nzola. La Fiorentina vorrebbe cederlo, e le soluzioni più plausibili per l'ex Spezia sembrano quelle che portano in Premier oppure a Cagliari, Salernitana e Empoli in Serie A.

I viola però non vogliono fermarsi qui. La Fiorentina infatti sta continuando a lavorare per un esterno offensivo da regalare a Vincenzo Italiano. Il grande sogno è Albert Gudmundsson che il Genoa però valuta 30 milioni. Situazione complicata visto che i viola al momento hanno offerto 20 milioni. Tra gli altri nomi sotto la lente d'ingrandimento dei dirigenti gigliati ci sono Giovanni Reyna del Borussia Dortmund e Jeremie Boga del Nizza. Soprattutto la prima è una pista calda, anche se i problemi sono due: i rapporti freddi tra i viola e l'agente del giocatore Jorge Mendes, e il fatto che lo statunitense sia un trequartista più che un'ala. Trequartista come Bonaventura, che rimarrà a Firenze nonostante le lusinghe della Juventus, e Barak che invece potrebbe partire insieme a Mina direzione Cagliari.