Fiorentina femminile al Viola Park dal 10 luglio. Visite mediche e ritiro

Secondo quanto raccolto da Firenzeviola, la squadra femminile si riunirà al Viola Park a partire da giovedì 10 luglio. Nella settimana che inizierà, il tecnico svedese Pablo Pinones-Arce riunirà il suo staff – che ancora deve essere presentato – per annunciare il piano del ritiro estivo che sarà svolto completamente al centro sportivo di Bagno a Ripoli. Mercoledì inizierà la tornata di visite mediche, sempre all’impianto gigliato, che si concluderà il giorno dopo prima di svolgere la prima sessione di allenamento nel pomeriggio/sera della stessa giornata. Non saranno presenti ovviamente le ragazze attualmente impegnate all’Europeo in Svizzera, quindi nemmeno i due nuovi innesti già annunciati Lina Hurtig e Ilse Van Der Zanden. Le calciatrici presenti alla rassegna continentale godranno di un periodo di riposo extra prima di riunirsi alle loro compagne.

Il loro approdo in viola è previsto per i primi dieci giorni del mese di agosto, tenendo presente quanto andranno lontano con la loro selezione Nazionale in terra elvetica. Con la prima squadra ci sarà anche Maya Cherubini che, secondo indiscrezioni captate da Firenzeviola, sarà aggregata in pianta fissa con il gruppo principale lasciando la Primavera. Come ogni estate, nei prossimi giorni, saranno annunciate delle gare amichevoli che le gigliate disputeranno per riprendere confidenza con i novanta minuti prima dell’inizio della nuova competizione il prossimo 23 agosto. Sta per partire dunque la nuova stagione della Fiorentina Femminile.