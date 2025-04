Fiorentina-Empoli 2-1, La Repubblica: "Adli e Mandragora per il sogno Europa"

vedi letture

"tra il tutto e il niente. Nella lunga corsa all’Europa la Fiorentina continua a tenere il passo quando mancano solo 4 gare al termine e il traguardo più ambito si avvicina a grandi passi". Queste le primissime righe dell'articolo di commento a Fiorentina-Empoli 2-1 sulle colonne odierne dell'edizione fiorentina de La Repubblica. I viola, dopo il Cagliari, riescono a battere anche l'Empoli e sfatano quel tabù che vedeva la formazione di Palladino andare in difficoltà contro le medio piccole del campionato. Per la Fiorentina si tratta del quattordicesimo punto nelle ultime sei gare, una media che mantiene i gigliati in corsa per un posto in Europa. Sotto gli occhi attenti di Rocco Commisso, che oggi ripartirà per l'America, la Fiorentina, orfana di Kean e Dodo, dopo un primo tentativo azzurro trova il gol del vantaggio con Adli e poco dopo raddoppia con una gran rovesciata di Mandragora.

Nella ripresa, aperta dal gol di Fazzini, i viola calano di intensità e, seppur non rischiando molto tranne un tiro di Kovalenko sul quale De Gea risponde presente, soffrono fino all'ultimo minuto. Alla fine però la formazione di Palladino ottiene tre punti importantissimi per la lotta europea, anche in vista dello scontro diretto con la Roma di domenica. Contro i giallorossi sarà assente per sqalifica Ranieri, ma prima dei capitolini ci sarà la sfida di Conference League contro il Real Betis.