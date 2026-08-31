Fiorentina ai ripari con un doppio colpo. Gazzetta: "Come è andata per Beto"

vedi letture

Il secondo ko consecutivo della Fiorentina ha lasciato il segno e come sottolinea oggi La Gazzetta dello Sport ha spinto la società ad agire ancora più in fretta per rimpinguare il già folto gruppo dei nuovi acquisti: il decimo e l’undicesimo colpo dello shopping estivo sono arrivati a poche ore di distanza. Prima Alieu Njie, esterno offensivo preso dal Torino, poi Beto Betuncal, centravanti dell’Everton. Una doppia operazione da oltre 30 milioni per regalare a Grosso più soluzioni per il suo 4-3-3.

Paratici ha atteso a lungo una risposta da Joshua Zirkzee, punta dello United per cui la Fiorentina aveva presentato un’offerta da 5 milioni più 25 tra prestito e riscatto, e ha lavorato a oltranza per Arnaud Kalumiendo del Nottingham, per cui non c’è mai stataunavera apertura alla cessione. Alla fine ha deciso di chiudere Beto, che fin dall’inizio era l’alternativa più raggiungibile e per cui nei giorni scorsi era già stata fatta una proposta ufficiale. L’ex Udinese, atteso oggi per le visite, costerà 18 milioni di euro