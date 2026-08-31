Fiorentina, Beto pronto a diventare viola: oggi pomeriggio le visite mediche

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È il giorno di Beto. Dopo l'accordo raggiunto nelle scorse ore tra la Fiorentina e l'Everton, il nuovo attaccante viola è atteso oggi a Firenze per completare gli ultimi passaggi prima di diventare ufficialmente un giocatore della squadra di Fabio Grosso. Il centravanti portoghese, per il quale la Fiorentina ha raggiunto un'intesa con il club inglese sulla base di circa 18 milioni di euro, svolgerà infatti questo pomeriggio le visite mediche.

Beto rappresenta la soluzione individuata dalla dirigenza viola per raccogliere l'eredità di Moise Kean, ormai destinato al trasferimento al Como. La trattativa per il portoghese ha subito un'accelerazione decisiva nella giornata di ieri, dopo che la Fiorentina aveva provato fino all'ultimo a chiudere per Joshua Zirkzee. L'impossibilità di sbloccare l'affare con il Manchester United ha portato il club a cambiare strategia e puntare con decisione sull'ex Udinese. Per Beto si tratta di un ritorno in Serie A, dopo l'esperienza con l'Udinese tra il 2021 e il 2023.