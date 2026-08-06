Fiorentina-Deportivo, Viola Park sold out. Da Valdepenas a Joao Mario, sale l'attesa per i nuovi volti

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Ultima tappa prima dell'inizio della stagione. Questa sera alle 20 la Fiorentina chiuderà il programma delle amichevoli estive affrontando il Deportivo La Coruña al Viola Park. Per la squadra di Fabio Grosso sarà l'ultimo test prima dell'esordio ufficiale del 14 agosto in Coppa Italia. Sugli spalti è attesa una Curva Fiesole sold out, con oltre 2.000 tifosi pronti a sostenere i viola. La gara servirà soprattutto a Grosso per raccogliere le ultime indicazioni e proseguire il lavoro sul 4-3-2-1, sistema di gioco su cui ha insistito durante la preparazione.

Ci sarà inoltre l'opportunità di vedere all'opera i nuovi arrivati Victor Valdepenas, già impiegato con il Real Madrid, e Joao Mario, chiamati a ritagliarsi un ruolo sulle fasce difensive. Riflettori puntati anche sul centrocampo, dove cresce l'attesa per la possibile coppia composta da Christ Oulai e Nicolò Fagioli. Lo riporta La Nazione.