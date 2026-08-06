La conferma di Kean complica il futuro di Piccoli: su di lui restano Genoa e Lazio

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Un anno fa Roberto Piccoli arrivava alla Fiorentina con il peso dei 25 milioni investiti dal club per acquistarlo dal Cagliari. Dodici mesi dopo il suo futuro è tutt'altro che certo: la prima stagione in viola non ha rispettato le aspettative, anche per le difficoltà vissute dall'intera squadra. A pochi giorni dalla chiusura del mercato tutto resta aperto, anche se l'attaccante ha sempre dato priorità alla permanenza a Firenze. Fin dall'inizio dell'estate sa che il suo destino è legato anche a quello di Moise Kean. La Fiorentina, però, negli ultimi giorni ha ribadito di non voler cedere il centravanti azzurro, uno scenario che complica la posizione di Piccoli, protagonista comunque di un buon precampionato e apprezzato da Fabio Grosso.

Sul centravanti restano vigili la Lazio, che lo segue da tempo ma è frenata dai limiti sul mercato, e nelle ultime ore si è inserito anche il Genoa. La Fiorentina, dopo l'importante investimento della scorsa estate, non vuole fare una minusvalenza: difficile immaginare offerte vicine ai 20 milioni, per questo prende quota l'ipotesi di un prestito con diritto di riscatto, formula che consentirebbe a Piccoli di trovare maggiore continuità. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.