Polverosi: "Firenze esplode di entusiasmo. Mastantuono è un giocatore baggesco"

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Il giornalista, Alberto Polverosi, ha scritto un editoriale sul Corriere dello Sport - Stadio a proposito dell'arrivo di Mastantuono alla Fiorentina e del ritrovato entusiasmo nella piazza viola: "A Firenze è il giorno dei due 10. Quello storico, Giancarlo Antognoni, rifiuta l’invito di Commisso e chiude per sempre la sua storia viola, quello giovane, Franco Mastantuono, ne apre un’altra, di storia, che i fiorentini sognano bella come una favola. Firenze sta esplodendo di entusiasmo e non serve invitare alla calma , nonostante quel che è successo la scorsa stagione, quando a fine agosto i tifosi erano ben più che soddisfatti dei rinforzi e delle conferme e poi si sono ritrovati a un passo dalla Serie B. Ma in effetti quest’anno sta succedendo qualcosa di diverso, di più potente e di molto ambizioso. La Fiorentina 2025-2026 non esiste quasi più. Per ora è rimasta qualche traccia qua e là, è cambiata tutta la difesa (portiere escluso), quasi tutto il centrocampo e un bel pezzo d’attacco. Si può cominciare proprio da qui, da Franco Mastantuono, 19 anni alla vigilia di Ferragosto, ex Real Madrid ed ex River Plate, che a Firenze significa Daniel Passarella. Nel River ha giocato anche Batistuta, ma Gabriel è sempre stato legato al Boca Juniors.

Mastantuono è un giocatore che ha tutto per far innamorare i fiorentini. È baggesco (non Baggio, per ora solo baggesco), ha quella fantasia che mette a sedere gli avversari e fa saltare in piedi i tifosi, ha un sinistro che incanta, una tecnica fantastica, ha il senso del gol, dell’assist e della giocata. La controindicazione è l’età: a 19 anni non si può pretendere la continuità di rendimento, ma del resto fosse stato meno giovane sarebbe rimasto dov’era. Su un aspetto ci sentiamo di spingere un po’: Mastantuono non è un altro Diego Latorre, anche lui un giovane 10 argentino che la Fiorentina di Cecchi Gori aveva acquistato all’inizio degli anni Novanta. La sua tecnica rimase nascosta nelle due sole presenze in maglia viola. Mastantuono ha altri orizzonti".

