Thorstvedt obiettivo prioritario della Fiorentina: i viola non vorrebbero inserire Brescianini nell'affare

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Kristian Thorstvedt ha iniziato la preparazione estiva con il Sassuolo dopo il Mondiale, ma da tempo ha comunicato alla società di non avere intenzione di rinnovare il contratto in scadenza nel 2027. La separazione è quindi destinata a concretizzarsi entro il 2 settembre, anche perché il club neroverde non vuole rischiare di perderlo a parametro zero. Il centrocampista norvegese, inoltre, ha già espresso la volontà di vestire la maglia della Fiorentina, dove ritroverebbe Fabio Grosso. I contatti tra i due club vanno avanti da settimane, anche se il Sassuolo continua a valutare il giocatore intorno ai 15 milioni di euro.

Per abbassare la richiesta economica, la Fiorentina ha messo sul tavolo diverse contropartite tecniche, tra cui Sohm, Kospo e Fabbian. L'unico profilo che interessa davvero al Sassuolo, però, è Brescianini, che i viola sarebbero comunque intenzionati a trattenere. Le valutazioni sono ancora aperte, anche perché l'ex Atalanta ha dimostrato affidabilità e duttilità, adattandosi anche nel ruolo di terzino sinistro durante l'estate. La situazione resta in evoluzione, ma Thorstvedt continua a essere un obiettivo prioritario della Fiorentina. Lo riporta La Nazione.