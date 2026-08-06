Mastantuono in prestito secco? Per il Corriere Fiorentino viola e Real riparleranno a giugno 2027

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Franco Mastantuono vestirà la maglia della Fiorentina in prestito secco. Nessun diritto di riscatto, nessuna opzione per prolungare l'accordo di un'altra stagione, anche perché il regolamento non consente prestiti biennali. Tra i club, però, sottolinea il Corriere Fiorentino, resta l'intesa di ritrovarsi a giugno per valutare un'eventuale nuova trattativa. Era l'unica formula possibile per arrivare al talento argentino, e sarebbe stato così per qualsiasi altra società interessata.

Il Real Madrid, infatti, crede fortemente nelle qualità del classe 2007, che compirà 19 anni il 14 agosto, e non ha mai voluto esporsi a rischi. Non a caso, appena un anno fa, ha investito 63 milioni di euro, bonus inclusi, per acquistarlo dal River Plate. E proprio nelle ultime ore è stato risolto anche l'ultimo dettaglio della trattativa: il club spagnolo continuerà a farsi carico del 50% dell'ingaggio del giocatore, pari a 3,5 milioni netti a stagione.