Tifosi in attesa di Mastantuono ma per la Gazzetta dello Sport il suo arrivo potrebbe slittare a domani

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Il popolo della Fiorentina ormai ha l’occhio fisso sul piano dei voli in partenza da Madrid: in tanti speravano di poter accogliere Mastantuono già oggi in una Firenze super torrida, magari per una veloce passerella al Viola Park, ma fino a ieri sera le visite mediche non erano ancora state fissate e il suo arrivo, sottolinea la Gazzetta dello Sport, potrebbe slittare a domani. Questione di ore ormai, ma l’euforia è tanta così come la voglia di vederlo con la nuova divisa.

Mastantuono è il regalo del Centenario, il folletto dai capelli dorati e le movenze morbide e sinuose che ha conquistato la Casa Blanca dopo appena due stagioni al River Plate, impreziosite da 10 gol. E’ diventato il più giovane esordiente nella storia del River e poi ha conquistato lo stesso primato con la Seleccion.